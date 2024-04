Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Para-Schwimmen: Starker EM-Auftakt von Meister

Nora Meister hat sich zum Auftakt der Para-Schwimm-Europameisterschaften in Madeira eine Medaille geholt. Über 100 m Rücken schwamm die Aargauerin auf Platz 2. Mit einer Zeit von 1:26.29 Minuten blieb die Paralympics-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio 2,61 Sekunden hinter der deutschen Europameisterin Verena Schott. «Es ist ein tolles Rennen gewesen, sicherlich ein guter Einstieg», sagte Meister. Damit setzte sie ein starkes Zeichen für ihre Teilnahme an den weiteren Wettkämpfen. Ihr nächstes Rennen schwimmt sie am Montagabend über 100 m Crawl.