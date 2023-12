Squash: WM-Bronze für die Schweiz

Das Schweizer Squash-Nationalteam hat an der Team-WM in Tauranga in Neuseeland mit dem Gewinn der Bronzemedaille für eine Premiere gesorgt. Zuvor klassierten sich die Schweizer an einer Team-WM nie besser als auf Platz 12 (2019 in den USA). An den Titelkämpfen in Neuseeland schalteten die als Nummer 4 gesetzten Schweizer mit Nicolas Müller (Weltrangliste 19), Dimitri Steinmann (36), Yannick Wilhelmi (66) und Robin Gadola (150) nach einer makellosen Gruppenphase Australien (im Achtelfinal) und die USA (Viertelfinal) aus. Gestoppt wurden sie erst im Halbfinal vom nun sechsfachen Team-Weltmeister Ägypten.