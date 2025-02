Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat NFL-Erfahrung Keelan Cole. imago images/Icon Sportswire

American Football: Prominente Verstärkung für Mercenaries

Die Helvetic Mercenaries, die Schweizer Vertretung in der europäischen American-Football-Liga ELF, haben einen ehemaligen NFL-Spieler verpflichtet. Passempfänger Keelan Cole stösst zu den «Söldnern». Der 31-Jährige spielte sechs Saisons in der amerikanischen National Football League und kam zwischen 2017 und 2022 auf 93 Einsätze. Vier Spielzeiten absolvierte der Wide Receiver für die Jacksonville Jaguars, je eine für die New York Jets und die Las Vegas Raiders. Dabei kam er auf insgesamt 14 Touchdowns.