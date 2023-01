Legende: Gewannen alle drei Vorrundenspiele Die norwegischen Handballer machten es gegen die Niederlande jedoch bis zum Schluss spannend. Imago Images/NTB/Stian Lysberg Solum

Handball: Favoriten überstehen Vorrunde ohne Mühe

An der Handball-WM in Polen und Schweden haben 7 der 32 Teams, darunter die meistgenannten Titelanwärter, die Vorrunde verlustpunktlos überstanden. Nach Spanien, Rekordweltmeister Frankreich und Co-Gastgeber Schweden hielten sich am Dienstag auch Deutschland, Ägypten, Norwegen und Titelverteidiger Dänemark schadlos. Am spannendsten machten es die Norweger, die den 27:26-Sieg über die Niederlande erst in der 59. Minute sicherten. Die Hauptrunde mit vier 6er-Gruppen beginnt am Mittwoch. Die Top 2 erreichen jeweils die Viertelfinals.