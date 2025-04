Legende: Dürfte in Finnland in 2 Jahren zu den Medaillenanwärtern zählen Lukas Britschgi. KEYSTONE/EPA/Toms Kalnins

Eiskunstlauf: WM 2027 in Tampere

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften finden 2027 in Finnland statt. Wie der Weltverband ISU am Mittwoch bekanntgab, erhält Tampere den Zuschlag für das Grossereignis vom 15. bis zum 21. März 2027. Sowohl Europameister Lukas Britschgi wie auch Kimmy Repond, die an der diesjährigen WM in Boston jeweils den 12. Platz belegten, dürften in zwei Jahren zum Kreis der Medaillenkandidaten zählen.