Legende: Verpasste einen Exploit Pauline Brunner (Archiv). KEYSTONE/Anthony Anex

Fechten: Schweizer Trio im 1/64-Final out

Pauline Brunner, Aurore Favre und Fiona Hatz sind an der Fecht-WM in Tiflis im Einzel-Wettbewerb früh ausgeschieden. Bereits der 1/64-Final bedeutete für das Schweizer Degenfecht-Trio Endstation. Brunner scheiterte mit 11:15 an der Estin Julia Beljajeva, Favre unterlag der Südkoreanerin Taehee Lim knapp mit 14:15 und Hatz verlor gegen die Ukrainerin Vlada Kharkova mit 9:15. Nach dem Gewinn der Silbermedaille im Team-Wettkampf an der EM im Juni in Genua stellt das Abschneiden eine grosse Enttäuschung dar. Im Männerfeld waren keine Schweizer vertreten.