Legende: Klassierte sich auf dem 2. Rang Martin Fuchs auf Commisar Pezi. Keystone/Georgios Kefalas/Archiv

Reiten: Zwei Schweizer auf dem Treppchen

Daniel Coyle im Sattel von Legacy hat am Weltcupspringen in Leipzig einen Schweizer Doppelsieg verhindert. Hinter dem Iren nahmen Martin Fuchs und Steve Guerdat die weiteren Podestplätze ein. Coyle setzte sich bei der 11. von 14 Stationen der Westeuropa-Liga im Stechen durch, das 13 Paare erreicht hatten. Wie der 30-jährige Ire blieben auch die Schweizer Teamleader bei ihren zwei Ritten jeweils fehlerfrei, waren aber nicht ganz so schnell. Fuchs fehlte mit Commisar Pezi weniger als eine halbe Sekunde zum Sieg, Guerdat war auf Double Jeu gut zwei Sekunden langsamer als der Gewinner.