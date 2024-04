Legende: Zürcher Jubel-Kreis GC Amicitia schafft in der Serie den Ausgleich. SRF

Handball: Zürcher schlagen zu Hause zurück

Auch das 2. Spiel der Halbfinal-Begegnung zwischen GC Amicitia und dem HC Kriens-Luzern gestaltete sich äusserst ausgeglichen – und erneut siegte das Heimteam: Die Zürcher retteten einen 31:29-Sieg über die Ziellinie und glichen in der Playoffserie (Best-of-5) zum 1:1 aus. Das erste Spiel in der Innerschweiz war mit 29:26 an die Krienser gegangen. Die Zürcher zogen vor Heimpublikum vom 3:3 auf 7:3 davon und liessen den Gegner in der Folge nur noch kurz vor Schluss einmal auf ein Tor herankommen. Spiel 3 steht am Sonntag an.