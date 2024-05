Legende: Verpasste Platz 3 um einen Schlag Elena Moosmann (hier auf einer Aufnahme von 2022). Freshfocus/Andy Müller/Archiv

Golf: Spitzenergebnis für Moosmann

Drei Wochen nach dem Sieg von Chiara Tamburlini in Südafrika hat sich eine weitere junge Schweizer Profigolferin auf der europäischen Frauentour hervorgetan. Elena Moosmann wurde Fünfte in Südkorea. Die seit 2023 als Profi spielende 22-jährige Zugerin steigerte sich unter 108 Spielerinnen im New Korea Country Club in Goyang von Runde zu Runde. Zuletzt gelang ihr ein hervorragender Umgang von 68 Schlägen (4 unter Par). Sie büsste 6 Schläge auf die überlegene Siegerin Kim Hyo-Joo aus Südkorea ein, aber nur einen Schlag auf den 3. Platz. Chiara Tamburlini benötigte 9 Schläge mehr als Moosmann und klassierte sich auf dem 27. Rang.