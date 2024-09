Per E-Mail teilen

Legende: Wiederholt den Sieg aus dem Vorjahr Steve Guerdat auf Easy Star. Claudio Thoma/freshfocus

Reiten: Cupfinal-Sieg an Guerdat

Steve Guerdat hat in Ascona wie im letzten Jahr den Schweizer Cupfinal der Springreiter gewonnen. Auf seiner Franzosenstute Easy Star blieb der Jurassier als einer von nur zwei Reitern in beiden Umgängen ohne Fehler. Der Olympiasieger von 2012 war aber klar schneller als die Zweitplatzierte Elian Baumann auf Jour de Fête del Cabanon. Das Podest vervollständigte Bryan Balsiger auf Castiel, der im ersten Umgang einen Abwurf zu verzeichnen hatte. Der Cupfinal war eigentlich wie in den letzten fünf Jahren beim CSIO St. Gallen vorgesehen, fiel Anfang Juni aber dem misslichen Wetter zum Opfer. Deshalb wurde er nun im Rahmen des CSI Ascona nachgeholt.