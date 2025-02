Legende: Stark am linken Flügel Era Baumann. key/Georgios Kefalas

Handball: Schweizerin Baumann nach Viborg

Die erst 17-jährige Era Baumann setzt ihre Karriere ab Sommer in der dänischen Liga fort. Die linke Flügelspielerin unterzeichnete bei Viborg HK einen Dreijahres-Vertrag, wie ihr bisheriger Klub GC Amicitia und Viborg mitteilten. Baumann debütierte vor einem Jahr in der Schweizer A-Nati und glänzte Ende 2024 an der Heim-EM, wo sie auf ihrer Position für das All-Star-Team nominiert war. «Es war schon immer mein Traum, professionelle Handballspielerin zu werden», wurde Baumann vom Schweizerischen Handballverband (SHV) zitiert. In Dänemark spielen mit Mia Emmenegger und Tabea Schmid bereits zwei weitere Schweizer Nati-Spielerinnen.