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Weitere Sport-News Heidrich/Haussener verpassen Turniersieg knapp

24.05.2026, 15:47

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Beachvolleyballspieler lehnt sich gegen das Netz.
Legende: Nur die Krönung im Final fehlte Adrian Heidrich (Archiv). KEYSTONE/Peter Schneider

Beachvolleyball: Starke Schweizer-Duos

Die Schweizer Beachvolleyballer haben beim Challenge-Turnier der Pro Tour im philippinischen Nuvali ein starkes Team-Ergebnis erzielt. Adrian Heidrich und Yves Haussener verpassten den Turniersieg im Final denkbar knapp, während sich Jonathan Jordan und Julian Friedli den dritten Rang sicherten. Im Endspiel sahen Heidrich/Haussener gegen das australische Duo Thomas Hodges/Ben Hood lange wie die sicheren Sieger aus. Im 2. Satz riss bei Heidrich/Haussener jedoch der Faden, es reichte am Ende «nur» zu Rang 2.

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