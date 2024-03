Legende: Saisonstart geglückt Tanja Hüberli herzt Nina Brunner (Archivbild). Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner schlagen Vergé-Dépré/Mäder

Beim Saisonauftakt der Beachvolleyballerinnen in Doha ist es gleich zu Beginn zum Schweizer Duell zwischen den Paarungen Tanja Hüberli/Nina Brunner und Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder gekommen. Hüberli/Brunner gewannen das Gruppenspiel am Elite-16-Turnier in zwei Sätzen 21:19, 21:19. Vergé-Dépré/Mäder haben sich über die Qualifikation ins Hauptfeld des Turniers der höchsten Kategorie gespielt. Gleiches gilt für Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. Die beiden bestreiten in Doha ihr erstes Gruppenspiel ebenfalls am Mittwoch gegen die Brasilianerinnen Carol/Barbara.