Legende: In Portugal ausgebremst Joana Mäder bei einer Annahme. Imago/Beautiful Sports

Beachvolleyball: Keine weiteren Olympia-Punkte für Mäder/Vergé-Dépré

Für die Beachvolleyballerinnen Joana Mäder und Anouk Vergé-Dépré ist das Elite16-Turnier in Espinho/POR in der Zwischenrunde zu Ende gegangen. Das Schweizer Duo unterlag den Amerikanerinnen Kristen Nuss und Taryn Kloth mit 12:21, 22:24. Damit konnten die Schweizerinnen im Olympia-Ranking zwar keine weiteren Punkte sammeln, immerhin aber das Duo Vérgé-Dépré/Böbner, das ebenfalls im Kampf um die Olympia-Plätze ist, schlagen. Derweil zogen Tanja Hüberli/Nina Brunner, deren Olympia-Platz nicht in Gefahr ist, in den Viertelfinal ein, wo sie am Samstagnachmittag auf die Deutschen Müller/Tillmann treffen.

Schiessen: Guignard holt 6. Schweizer EM-Medaille

Silvia Guignard sorgte an der Schiess-EM in Osijek für die sechste Schweizer Medaille. Die 49-jährige Zürcherin wurde im nicht-olympischen Dreistellungsmatch Gewehr 300 m Zweite. Mit 590 Punkten musste sich die 300-m-Spezialistin Guignard einzig dem Österreicher Bernhard Pickl geschlagen geben, der mit 591 Punkten seinen eigenen Europarekord verbesserte. Es ist die erste Schweizer Einzelmedaille an dieser EM.