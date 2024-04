Legende: Schlug erneut als erste an Nora Meister (Archivbild), über 400 Meter Freistil. Keystone/Ennio Leanza

Para-Schwimmen: Meister holt 2. EM-Gold

Nora Meister schwamm an der Para-EM auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira zu ihrer zweiten Goldmedaille. In ihrer Paradedisziplin, über 400 Meter Freistil, führte Meister das Rennen die gesamte Distanz über an. Nach 400 Metern schlug sie drei Sekunden vor der Britin Maisie Summers-Newton an und krönte sich zum dritten Mal in Serie zur Europameisterin in dieser Kategorie.

00:39 Video Meister gewinnt die nächste Goldmedaille Aus Sport-Clip vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

American Football: Mercenaries mit neuem Spielort

Das American Football Team Helvetic Mercenaries wird seine Heimspiele in der kommenden Saison der European League of Football (ELF) hauptsächlich in Kriens austragen. «Als einzige Schweizer Franchise in der ELF war es unser Ziel, die Spiele an einem möglichst zentralen Ort auszutragen», lässt der Klub auf Anfrage verlauten. Im Stadion Kleinfeld in Kriens, das 3500 Fans Platz bietet, werden fünf der sechs Heimspiele ausgetragen. Am 25. Mai treffen die Helvetic Mercenaries zum Saisonauftakt im gut 10'000 Zuschauer fassenden Stadion Brühl in Grenchen auf die Barcelona Dragons.