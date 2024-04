Legende: Ist mit Partner Yannick Schwaller weiter ungeschlagen Briar Schwaller-Hürrlimann. imago images/Bildbyran

Curling: Schwallers weiter makellos

An der WM im olympischen Mixed-Doppel-Curling in Östersund sind Briar und Yannick Schwaller auch nach sechs Partien ungeschlagen. Die Schweizer bezwangen die sieglosen Spanier 8:1. Das spanische Gespann spielte zu wenig präzis, als dass es den Match ausgeglichen hätte gestalten können. Die Schwallers haben beste Aussichten, direkt in die Halbfinals zu kommen. Hierfür dürfen sie eines der ausstehenden Round-Robin-Spiele gegen Dänemark, Norwegen und Japan verlieren.

Turnen: 139 Millionen Dollar für Opfer von Nassar

Die US-Regierung kündigte am Dienstag an, dass sie fast 139 Millionen US-Dollar an mehr als 100 ehemalige Turnerinnen zahlen wird, die Opfer sexueller Übergriffe durch den ehemaligen Nationalmannschaftsdoktor Larry Nassar geworden waren. Nassar verbüsst derzeit eine lebenslange Haftstrafe, nachdem er 2017 und 2018 wegen jahrzehntelanger sexueller Gewalt verurteilt worden war. Die von der Regierung zugesagte Entschädigung ist eine Reaktion auf die Beschwerden zahlreicher Opfer, die dem FBI vorwarfen, keine «angemessene Untersuchung» durchgeführt zu haben, erklärte das Justizministerium.

Para-Schwimmen: Keine Medaille für McCrea

Para-Schwimmer Leo McCrea hat an der Europameisterschaft in Madeira eine Medaille verpasst. Der Schweizer schwamm über 200 m Lagen in knapp 3 Minuten und neuer persönlicher Bestzeit auf den 6. Rang. Gold ging an Andrei Granichka, der rund 20 Sekunden schneller war. Nora Meister hatte am Sonntag und Montag mit zwei Medaillen die EM aus Schweizer Sicht optimal eröffnet.

Wasserspringen: Heimberg beendet Saison vorzeitig

Nach schwierigen Wochen hat sich Michelle Heimberg entschlossen, in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr zu bestreiten. Die 23-jährige Aargauerin legt eine mehrmonatige Pause ein und verzichtet damit auch auf die EM in Belgrad im Juni, wo sie als Titelverteidigerin vom 1-m-Brett angetreten wäre. Heimberg hatte zuletzt die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verpasst. 2025 will die Wasserspringerin wieder angreifen: «Ich habe gemerkt, dass das Feuer in mir noch brennt. Aber ich will mir die Zeit geben, die ich brauche, um stärker zurückzukommen», so Heimberg in einer Mitteilung.

01:07 Video Archiv: Heimberg im Interview nach der verpassten Olympia-Quali Aus Sport-Clip vom 08.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.