Noè Ponti hat die Schweizer Meisterschaften der Schwimmer in Uster mit einem Paukenschlag lanciert. Der 22-jährige Tessiner verbesserte im Vorlauf über 50 m Schmetterling seinen bisherigen Schweizer Rekord um 13 Hundertstel auf 22,91 Sekunden. Schneller als Ponti, der 2021 in Tokio Olympia-Bronze über 100 m Schmetterling gewonnen hatte, war in diesem Jahr weltweit noch kein Athlet.

Ringen: Sadulajew von Olympia-Quali ausgeschlossen

Der russische Top-Ringer und zweifache Olympiasieger Abdulraschid Sadulajew darf nicht am europäischen Qualifikationsturnier für die kommenden Sommerspiele in Paris teilnehmen. Das teilte der Ringer-Weltverband UWW mit. Ein externes Gremium habe diesen Entscheid auf Grundlage der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) festgelegten Kriterien für die Startberechtigung von neutralen Athleten und Athletinnen getroffen, hiess es. Es seien neue Informationen zu einer Unterstützung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gefunden worden.