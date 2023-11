Legende: Wird im Februar nicht nach Doha reisen Noè Ponti. Keystone/Patrick B. Kraemer

Schwimmen: WM im Februar ohne Ponti

Noè Ponti, Olympiamedaillengewinner über 100 Meter Schmetterling in Tokio, verzichtet in Absprache mit Swiss Aquatics auf die WM vom kommenden Februar in Doha. Er und seine Betreuer wollen sich voll auf die Vorbereitung der Olympischen Sommerspiele im Sommer 2024 konzentrieren. Die Qualifikationskriterien für Paris hat der Tessiner bereits erfüllt. Im Rahmen der Vorbereitung auf den Höhepunkt in der französischen Hauptstadt wird der 22-Jährige diesen Dezember die Kurzbahn-EM in Bukarest bestreiten und anstelle der WM im Februar ein Höhentrainingslager absolvieren.