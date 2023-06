Portner hext Magdeburg in den Champions-League-Final

Legende: Spielt am Sonntag um den wichtigsten europäischen Titel Nikola Portner. KEYSTONE/DPA/Marius Becker

Handball: Schweizer Duo ringt mit Magdeburg Barcelona nieder

Die beiden Schweizer Nationalspieler Nikola Portner und Lucas Meister haben mit Magdeburg auf dramatische Art und Weise den Final der Champions League erreicht. Der deutsche Vize-Meister setzte sich beim Final-Four-Turnier in Köln gegen den spanischen Rekordsieger und Vorjahressieger Barcelona mit 40:39 nach Siebenmeterwerfen durch. Goalie Portner zeigte 8 Paraden und kam auf eine Abwehrquote von 23,53 Prozent. Meister blieb ohne Treffer. Finalgegner am Sonntagabend ist entweder Paris Saint-Germain oder der polnische Meister Kielce. Magdeburg winkt der zweite Triumph in der «Königsklasse» nach 2002.

Rudern: Struzina überzeugt weiter

Andri Struzina wird beim Ruder-Weltcup in Varese im nicht-olympischen Leichtgewichts-Skiff Zweiter. Der 26-jährige EM-Dritte aus Zug büsste auf den Italiener Niels Torre 5,64 Sekunden ein. Ebenfalls im Final stand sein vier Jahre jüngerer Bruder Gian Struzina, der Sechster wurde.