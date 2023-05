Legende: Letztes grosse Hurra ohne Happy End: Christoph Meier (l.) und Claudio Laely an der Heim-WM im Spiel um Platz 3, das gegen Finnland verloren ging. Keystone/Walter Bieri

Unihockey: GC-Trio hört auf

Der Schweizer Unihockey-Nati und auch GC steht ein Umbruch bevor. Mit den Stürmern Christoph Meier, Claudio Laely und Verteidiger Tobias Heller haben gleich drei verdiente Nationalspieler ihr Karriereende bekanntgegeben. Das GC-Trio habe mit der Saison 2022 und der Heim-WM den richtigen Zeitpunkt für den Abschied gefunden, teilte der Verband mit. Der 31-jährige Meier, der 2011 sein Nati-Debüt feierte, auf 79 Länderspiele kommt und dabei zwei Mal WM-Bronze gewann, will demnach mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Der ein Jahr jüngere Laely lief 87 Mal für die Nati auf, Heller bringt es auf 50 Nati-Partien. Während Laely auch drei Mittelfussbrüchen Tribut zollen muss, erklärte der 29-jährige Heller, sein Ziel sei immer gewesen, gesund aufzuhören: «Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr bereit bin, all meine Zeit in den Sport zu investieren.»