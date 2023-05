Legende: Letztes grosse Hurra ohne Happy End: Christoph Meier (l.) und Claudio Laely an der Heim-WM im Spiel um Platz 3, das gegen Finnland verloren ging. Keystone/Walter Bieri

Unihockey: GC-Trio hört auf

Der Schweizer Unihockey-Nati und auch GC steht ein Umbruch bevor. Mit den Stürmern Christoph Meier, Claudio Laely und Verteidiger Tobias Heller haben gleich drei verdiente Nationalspieler ihr Karriereende bekanntgegeben. Das GC-Trio habe mit der Saison 2022 und der Heim-WM den richtigen Zeitpunkt für den Abschied gefunden, teilte der Verband mit. Der 31-jährige Meier, der 2011 sein Nati-Debüt feierte, auf 79 Länderspiele kommt und dabei zwei Mal WM-Bronze gewann, will demnach mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Der ein Jahr jüngere Laely lief 87 Mal für die Nati auf, Heller bringt es auf 50 Nati-Partien. Während Laely auch drei Mittelfussbrüchen Tribut zollen muss, erklärte der 29-jährige Heller, sein Ziel sei immer gewesen, gesund aufzuhören: «Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr bereit bin, all meine Zeit in den Sport zu investieren.»

Kunstturnen: Weitere Operation für Andrin Frey

Andrin Frey lässt sich erneut operieren und muss weiterhin pausieren. Bereits im Februar hatte sich der 22-jährige Berner einer Operation am linken Fussgelenk unterzogen. Er verpasste deshalb die Teilnahme an den Europameisterschaften im April in Antalya in der Türkei. Nun folgte ein Eingriff an der Bizepssehne an der rechten Schulter. Der Kunstturner aus Steffisburg wird rund vier weitere Monate ausfallen. Zuletzt stand Frey im vergangenen Jahr an den Europameisterschaften in München und an den Weltmeisterschaften in Liverpool für die Schweiz im Einsatz. In München belegte er sowohl mit der Mannschaft als auch beim Sprung den vierten Schlussrang.

Judo: Frühes WM-Out für Schweizerinnen

Binta Ndiaye und Fabienne Kocher sind an den Judo-Weltmeisterschaften in Doha in der Klasse bis 52 kg in den Achtelfinals ausgeschieden. Ndiaye bezwang nach einem Freilos die Polin Aleksandra Kaleta und unterlag dann der Israelin Gefen Primo. Für Kocher, die WM-Dritte von 2021, bedeutete die dreifache Weltmeisterin und Titelverteidigerin Uta Abe aus Japan Endstation, nachdem sie sich gegen Fabiola Diaz aus Venezuela und Adamantia Christodoulidou aus Zypern durchgesetzt hatte.