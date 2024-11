Legende: Der Chef-Fechter und sein Freund Alischer Usmanow zusammen mit Wladimir Putin (hier in einer Aufnahme von 2017). key/AP/Kremlin Pool Photo/Sputnik/Michail Klimentjew

Fechten: Oligarch Usmanow neuer Verbandspräsident

Der umstrittene russisch-usbekische Oligarch Alischer Usmanow ist zum neuen Präsidenten des Welt-Fechtverbands FIE gewählt worden. Der 71-Jährige erhielt bei der Wahl im usbekischen Taschkent 120 von 164 Stimmen. Usmanow gilt als Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Gegen ihn laufen in Europa und den USA Sanktionen sowie eine Einreisesperre. Der über 12 Milliarden Dollar schwere Usmanow war bereits von 2008 bis 2022 FIE-Präsident, trat dann nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zurück, stellte sich aber nun erneut zur Wahl.

Schach: Ding nutzt Vorteil nicht

Die Schach-WM zwischen dem chinesischen Titelverteidiger Liren Ding und seinem indischen Herausforderer Dommaraju Gukesh bleibt ausgeglichen. Die beiden einigten sich in Singapur in der 5. Partie nach 40 Zügen auf ein Remis. Damit steht es 2,5:2,5 unentschieden in der Best-of-14-Serie. Der mit Schwarz spielende Ding schien zeitweise leichte Vorteile zu haben, konnte sie aber nicht in einen Sieg ummünzen.