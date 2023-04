Legende: Begegnen sich auf Augenhöhe Jan Nepomnjaschtschi und Ding Liren. Keystone/EPA/RADMIR FAHRUTDINOV

Schach: Nepomnjaschtschi weiter in Führung

Die dritte Partie an der Schach-WM in Astana zwischen Jan Nepomnjaschtschi und Ding Liren ging mit einem Remis zu Ende. Weder der Russe noch der Chinese konnte sich einen Vorteil erspielen, sodass sie sich wie in der Auftaktpartie auf ein Unentschieden einigten, diesmal nach 30 Zügen. Das vierte Duell findet am Donnerstag statt. Nepomnjaschtschi war am Montag mit einem Sieg mit den schwarzen Figuren im zweiten Duell in Führung gegangen und liegt beim Stand von 2:1 weiter einen Punkt voraus.