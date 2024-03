Triathlon: Ryf verpasst Podest bei T100 in Miami knapp

Daniela Ryf hat zum Auftakt in ihre letzte Profisaison beim T100-Wettkampf in Miami Rang 5 belegt. Die Solothurnerin, die in der Vorwoche ihren Rücktritt per Ende 2024 verkündet hatte, büsste auf das Podest knapp 2 Minuten ein. In der neu geschaffenen Serie wurde das erste Saisonrennen bei den Frauen zum totalen britischen Triumph: Es siegte India Lee in 3:27:12 Stunden vor ihren Landsfrauen Lucy Charles-Barclay und Holly Lawrence. Bei den Männern gewann der Norweger Magnus Ditlev vor Sam Long (USA) und Mathis Margirier (FRA).