Legende: Verpasste mit der Schweiz die Top 3 Steve Guerdat auf Is-Minka. Archvi/Freshfocus/Pascal Müller

Reiten: Schweiz in Sopot zu langsam für Platz 3

Nach dem Sieg beim Heim-Nationenpreis beim CSIO St. Gallen verpasste die Schweizer Equipe in Sopot (POL) das Podest mit Rang 4 knapp. Mit 12 Strafpunkten klassierte sich das Quartett um Bryan Balsiger, Elian Baumann, Martin Fuchs und Steve Guerdat hinter Sieger Belgien (8 Strafpunkte), Argentinien (9) und aufgrund der langsameren Zeit auch hinter Deutschland (12). Nach dem ersten Durchgang lag die Schweiz mit 4 Strafpunkten noch in Schlagdistanz zu den führenden Argentiniern mit 0 Punkten, im zweiten Durchgang verlor sie dann an Boden.