Squash: Schweizer jubeln über EM-Bronze

Die Schweiz hat an der Squash-EM in Uster die Bronzemedaille gewonnen. Dimitri Steinmann sicherte dem Turnier-Gastgeber dank eines Siegs im vierten und letzten Duell mit Wales Edelmetall. Zuvor hatten auch Nicolas Müller und Yannick Wilhelmi ihre Partien erfolgreich gestaltet. Damit verteidigte die Schweiz an den kontinentalen Titelkämpfen den 3. Rang aus dem Vorjahr. Im Halbfinal hatten die Einheimischen gegen England der Kürzeren gezogen.

Beachvolleyball: Böbner/Vergé-Dépré weiter, Hüberli/Brunner früh out

Beim Elite16-Turnier in Brasilia kämpfen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré am Samstag gegen das kanadische Tandem Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson in der Zwischenrunde um den Viertelfinal-Vorstoss. Den Schweizerinnen reichte aus der Gruppenphase 1 Sieg zum Weiterkommen. Dagegen erlitt das Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner mit der gleichen Ausbeute einen Rückschlag. Am Freitag hatten die Zentralschweizerinnen ihre beiden Partien gegen die Brasilianerinnen Agatha/Rebecca sowie die Chinesinnen Xue/Xia jeweils in zwei knappen Sätzen verloren und schieden aus. Gleichwohl bleiben Hüberli/Brunner gut im Rennen um eines der maximal zwei Schweizer Olympia-Tickets. Als drittes Team peilen Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder die Sommerspiele in Paris an.