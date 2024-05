Legende: Brachte seinen prominenten Gegner an den Rand einer Niederlage Dimitri Steinmann (Archivbild). Getty Images/PA Images

Squash: Schweizer verlieren Halbfinal gegen England

England war für das Schweizer Nationalteam der Männer erwartungsgemäss eine Nummer zu gross. An der EM in Uster unterlagen die Gastgeber im Halbfinal dem Rekord-Europameister und treffen am Samstagmorgen im Spiel um Platz 3 auf Wales oder Frankreich. Im ersten Spiel der Begegnung war die Weltnummer 27 Dimitri Steinmann gegen den Weltranglisten-Zehnten Marwan Elshorbagy nahe an einem Exploit. Der Zürcher forderte den gebürtigen Ägypter über die volle Distanz und musste sich erst im entscheidenden Satz mit 9:11 geschlagen geben. Nicolas Müller blieb hingegen im Anschluss gegen den ehemaligen Weltmeister Mohamed Elshorbagy chancenlos und auch Yannick Wilhelmi verlor seine Partie.

Handball: Joa schwingt neu auch im Nachwuchs das Zepter

Der Schweizer Frauen-Nationalcoach Knut Ove Joa wird ab nächster Saison auch als Cheftrainer der Nachwuchs-Akademie amten, zu denen die U20- und U18-Nationalteams der Juniorinnen gehören. Die Ausweitung der Kompetenzen geht mit einer Erhöhung des Pensums einher, zudem wird der Norweger Joa von Assistenztrainerinnen und -trainern unterstützt. Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Nachwuchs-Cheftrainer Manuel Schnellmann wird mit Ende des Schuljahrs beendet.

04:33 Video Archiv: Handballerinnen kennen ihre EM-Gegnerinnen Aus Sport-Clip vom 18.04.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 33 Sekunden.

Langlauf: Björgen wird Trainerin

Die erfolgreichste Langläuferin wagt sich ins Trainer-Metier: Marit Björgen wird sechs Jahre nach ihrem Rücktritt Co-Trainerin des norwegischen Frauenteams. Sie hatte ihre hochdekorierte Karriere 2018 beendet. Sie habe «Schmetterlinge im Bauch gehabt», als der norwegische Verband vor knapp einem Monat mit dem Interesse auf sie zugekommen sei, sagte die 44-jährige Norwegerin bei der Bekanntgabe. Mit 15 Olympia-Medaillen, davon achtmal Gold, ist Björgen die erfolgreichste Athletin in der Geschichte der Winterspiele. Hinzu kommen 18 WM-Titel und 114 Siege im Weltcup.