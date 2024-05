Legende: Überzeugte in Schanghai Sascha Lehmann. Keystone/AP Photo/Ng Han Guan

Sportklettern: Gute Ausgangslage für Lehmann

Sportkletterer Sascha Lehmann ist auf gutem Weg, sich ein Olympia-Ticket im Boulder & Lead zu sichern. Im ersten Event der zweiteiligen Qualifikations-Serie klassierte sich der 26-Jährige auf Platz 5. Bei den Frauen und Männern werden je zehn Startplätze vergeben. In der Qualifikation noch auf Platz 13, steigerte sich Lehmann in Schanghai danach deutlich. Jonas Utelli als 23. und Petra Klingler als 29. scheiterten bereits in der Qualifikation. Die Entscheidung über die Vergabe der Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris fällt vom 20. bis 23. Juni in Budapest. Beide Events zählen je zur Hälfte für das entscheidende Gesamtranking.

