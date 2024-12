Teams von Tirinzoni und Schwaller an der Curling-WM

Legende: Glänzte zuletzt mit dem Gewinn des EM-Titels Der CC Aarau mit Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carol Howald und Selina Witschonke. Keystone/AP/JUSSI NUKARI

Curling: CC Aarau und CC Genf für WM nominiert

Das Frauen-Team des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni und das Männerquartett CC Genf um Skip Yannick Schwaller vertreten die Schweizer Farben an den Curling-Weltmeisterschaften 2025. Die Nomination war Formsache. Die Selektion erfolgte auf Basis des 2023 eingeführten Punktesystems von Swiss Curling. Beide Teams sind aufgrund ihrer starken Leistungen bis zum Ende der Bewertungsperiode (Ende Januar 2025) auch rechnerisch nicht mehr von den anderen Schweizer Elite-Teams einzuholen. Die WM der Frauen findet ab dem 15. März in Südkorea statt (Uijeongbu), jene der Männer ab dem 29. März in Kanada (Moose Jaw).