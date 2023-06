Triathlon: Ironman-EM von Todesfall überschattet

Die Ironman-Europameisterschaft in Hamburg ist von einem tödlichen Unfall überschattet worden. Nach einem Zusammenstoss mit einem Radfahrer starb der Fahrer eines Begleitmotorrads noch an der Unglücksstelle. Der an dem tragischen Zwischenfall beteiligte Amateurfahrer erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Eine weitere Person, ein Kameramann, wurde leicht verletzt. Das Unglück geschah an einem Deich im Hamburger Stadtteil Spadenland. Athleten mussten ihre Fahrräder an der Unfallstelle vorbeitragen.

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner verpassen Finaleinzug

Für die Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner bedeuteten am Elite16-Turnier in Ostrava die Halbfinals Endstation Die Schwyzerin und die Zugerin schnupperten gegen die Weltmeisterinnen Patricia/Duda an der Überraschung, mussten sich gegen die topgesetzten Brasilianerinnen aber 21:18, 11:21, 12:15 geschlagen geben. Damit verpassten es Hüberli/Brunner, zum 3. Mal nach Hamburg 2022 und Doha in diesem Jahr bei einem Event der höchsten Stufe der Pro Tour in den Final vorzustossen. Im Spiel um Platz 3 bekommen es die Europameisterinnen von 2021 mit den Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brendie Wilkerson zu tun.