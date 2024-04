Vergé-Dépré/Mäder verpassen Turniersieg in China

Legende: Erst im Final gestoppt Joana Mäder und Anouk Vergé-Dépré. Keystone/EPA/Christian Bruna/Archiv

Beachvolleyball: Vergé-Dépré/Mäder im Final bezwungen

Die beiden Beachvolleyballerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder haben in China den ersten Turniersieg der Saison knapp verpasst. Das Schweizer Duo unterlag beim Challenge-Turnier der Pro Tour in Xiamen den Deutschen Karla Borger und Sandra Ittlinger im Final mit 0:2 (20:22, 14:21). Trotz der Niederlage ist das gute Abschneiden der beiden Schweizerinnen in China im Kampf um das Olympia-Ticket für Paris enorm wichtig.