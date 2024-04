Legende: Erst im Final gestoppt Joana Mäder und Anouk Vergé-Dépré. Keystone/EPA/Christian Bruna/Archiv

Beachvolleyball: Vergé-Dépré/Mäder im Final bezwungen

Die beiden Beachvolleyballerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder haben in China den ersten Turniersieg der Saison knapp verpasst. Das Schweizer Duo unterlag beim Challenge-Turnier der Pro Tour in Xiamen den Deutschen Karla Borger und Sandra Ittlinger im Final mit 0:2 (20:22, 14:21), nachdem es mit 5 Siegen ins Endspiel vorgestossen war. Trotz der Niederlage ist das gute Abschneiden der beiden Schweizerinnen in China im Kampf um das Olympia-Ticket für Paris enorm wichtig.

Degenfechten: Olympia 2024 ohne Bayard

Die Olympischen Spiele 2024 werden ohne Alexis Bayard über die Bühne gehen. Der 27-jährige Walliser, die Nummer 22 der Weltrangliste, schied am Sonntag im Viertelfinal in Differdange aus. Bayard, Nummer 1 der Setzliste und bestklassierter Europäer ohne Olympia-Ticket, gewann in Luxemburg nur einen Kampf. Im Achtelfinal besiegte er Filipp Djatsuk mit 15:9. Danach unterlag er Tristan Tulen 10:15. Damit verpasste es Bayard, die Ehre der Schweizer zu retten, die sich nicht als Team qualifizieren konnten. Pauline Brunner wird somit die einzige Vertreterin von Swiss Fencing in Paris sein.