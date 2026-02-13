Legende: Ist schon ziemlich herumgekommen Julie Lengweiler. Keystone/Ennio Leanza

Volleyball: Lengweiler zieht es weiter

Die Schweizer Internationale Julie Lengweiler setzt ihre Karriere in Japan fort. Die 27-jährige Aussenangreiferin wechselt vom polnischen Klub Radomka Radom zu Hisamitsu Springs. Ihren bisherigen Arbeitgeber verliess Lengweiler wegen dessen finanziellen Schwierigkeiten. Aus diesem Grund kam es innerhalb des Kaders zu mehreren Vertragsauflösungen. Lengweiler hat in ihrer Karriere unter anderem bereits in Finnland, Spanien, Griechenland und Deutschland gespielt.

Handball: Gidsel wieder Welthandballer

Der Däne Mathias Gidsel hat Historisches geschafft und seine herausragende Karriere mit der nächsten Auszeichnung gekrönt. Als erster Spieler überhaupt gewann der Ausnahmekönner vom deutschen Meister Füchse Berlin den Titel als bester Spieler der Welt zum 3. Mal nacheinander. Der 27-Jährige setzte sich gegen seinen Landsmann Emil Nielsen und den Kroaten Ivan Martinovic durch. Gidsel ist damit auf einer Stufe mit den Handball-Legenden Nikola Karabatic (FRA) und Mikkel Hansen (DEN), die ebenfalls dreimal zum Welthandballer gewählt wurden.