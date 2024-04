Legende: Will den Spass am Sport neu entdecken Michelle Heimberg. Freshfocus/Sven Thomann

Wasserspringen: Heimberg beendet Saison vorzeitig

Nach schwierigen Wochen hat sich Michelle Heimberg entschlossen, in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr zu bestreiten. Die 23-jährige Aargauerin legt eine mehrmonatige Pause ein und verzichtet damit auch auf die EM in Belgrad im Juni, wo sie als Titelverteidigerin vom 1-m-Brett angetreten wäre. Heimberg hatte zuletzt die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verpasst. 2025 will die Wasserspringerin wieder angreifen: «Ich habe gemerkt, dass das Feuer in mir noch brennt. Aber ich will mir die Zeit geben, die ich brauche, um stärker zurückzukommen», so Heimberg in einer Mitteilung.

01:07 Video Archiv: Heimberg im Interview nach der verpassten Olympia-Quali Aus Sport-Clip vom 08.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.