Legende: Ob er auch Ende Jahr in Malmö wieder jubeln kann? Unihockey-Nati-Stürmer Noël Seiler. Claudio Thoma/freshfocus

Unihockey: WM-Gegner der Schweiz bekannt

Die Schweizer Unihockeyaner bekommen es an der Weltmeisterschaft in Malmö (SWE), die vom 7. bis 15. Dezember stattfindet, in der Gruppe A mit Tschechien, Deutschland und Norwegen zu tun. Die Tschechen, hinter Gastgeber Schweden Weltranglisten-Zweiter, sind auf dem Papier der stärkste Gegner. An der letzten WM in Zürich und Winterthur verloren die Schweizer gegen den späteren Vizeweltmeister im Halbfinal mit 3:11. Gegen Deutschland (13 Duelle) und Norwegen (28) hat die Schweiz hingegen noch nie verloren. In der Gruppe B dürften Rekordweltmeister Schweden und der vierfache Titelträger Finnland den Gruppensieg unter sich ausmachen.