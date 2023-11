Legende: Will es noch einmal wissen Tiger Woods. Keystone/AP/Mark Baker

Golf: Woods kündigt Comeback an

Tiger Woods gibt nach fast acht Monaten Pause sein Comeback bei einem professionellen Golf-Turnier. Wie der Superstar am Samstag über seine Firma TGR auf X bekannt gab, wird er bei der von ihm organisierten Hero World Challenge vom 30. November bis 3. Dezember auf den Bahamas abschlagen. Für Woods ist es das erste Turnier nach seiner Aufgabe wegen einer Fussverletzung in der dritten Runde des Masters Anfang April in Augusta.