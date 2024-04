Legende: Hatte bereits an der SM in Uster vor einer Woche geglänzt Antonio Djakovic. Keystone/Patrick B. Krämer

Schwimmen: Der doppelte Djakovic-Rekord

Über 1500m Freistil hat Antonio Djakovic am ersten Tag der NLA-Vereinsmeisterschaften in Sursee gleich zwei Schweizer Rekorde in einem Rennen aufgestellt. Der 21-jährige Schwimmer des Schwimmklub Uster verbesserte nicht nur seinen eigenen 1500m-Rekord um 3 Sekunden auf 14:56,63, sondern er blieb auch bei der 800m-Zwischenzeit mit 7:55,68 unter dem bisherigen 800m-Rekord von Nils Liess (7:58,62). Da bei einem 1500m-Rennen auch die Durchgangszeit bei 800m als offizieller Rekord anerkannt wird, gelang Djakovic das Kunststück, in einem Rennen gleich zwei neue Kurzbahn-Schweizer Rekorde aufzustellen.