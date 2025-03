Per E-Mail teilen

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele statt. Eine Frage, die viele beschäftigt: Was passiert mit den Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus? Ob sie, die seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine in den meisten Sportarten von Wettkämpfen ausgeschlossen sind, teilnehmen dürfen, ist noch weitgehend ungeklärt.

Entscheidende Präsidentschaftswahl

Das letzte Wort hat, soviel ist klar, das Internationale Olympische Komitee (IOC). Wie dieses ausfällt, ist aber auch deswegen noch fraglich, weil in diesem Monat Thomas Bachs Nachfolgerin oder Nachfolger als IOC-Präsident bekannt wird. 7 Kandidaten mit ganz unterschiedlichen Haltungen zur Russland-Frage stehen zur Wahl.

Möglich scheint, dass die Olympischen Winterspiele 2026 ähnlich wie die Sommerspiele 2024 in Paris gehandhabt werden. Dort durften russische und belarussische Einzelsportlerinnen und -sportler unter neutraler Flagge teilnehmen, wenn sie nachweisen konnten, dass sie den Krieg nicht unterstützen. «Aus unserer Sicht hat diese Lösung funktioniert», sagt Alexander Wäfler, Leiter Medien und Politik bei Swiss Olympic.

FIS mit viel Einfluss

So weit würde es nach derzeitigem Stand aber nicht kommen. Grossen Einfluss auf die Zulassung von Sportlerinnen und Sportler haben die Sportverbände. Im Wintersport ist die FIS, welche Ski, Snowboard und Langlauf unter sich vereinigt, der bedeutendste Verband. Und geht es nach der FIS, bleiben Russen und Belarussen von ihren Wettbewerben ausgeschlossen.

«Die Position der FIS hat sich nicht geändert. Der Grund liegt darin, dass der Krieg weiter anhält», erklärt Sport- und Eventdirektorin Sandra Spitz. Die Lage werde jedoch ständig geprüft und eine Zulassung russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten sei unter gegebenen Umständen denkbar.

Eine Macht im Langlauf

Gerade im Langlauf hätte ein Startverbot für Russland eine einschneidende Bedeutung. In diesem Sport gehören die Russen zur Weltspitze, wie die Beispiele der Olympiasieger Alexander Bolschunow (3 Mal Olympiagold) und Natalia Terentjewa (ehemals Neprjajewa/1 Mal Olympiagold) zeigen.

«Wenn man vorher auf internationaler Bühne um Goldmedaillen gekämpft hat und jetzt nur noch Wettkämpfe auf nationaler Ebene gegen die eigenen Kollegen führen kann, ist das schwierig», sagt der Deutsche Markus Cramer, Ex-Nationaltrainer des russischen Langlaufteams.

Entscheidung zieht sich wohl hin

Ein Entscheid, ob und unter welchen Bedingungen russische und belarussische Athletinnen und Athleten an den nächsten Olympischen Winterspielen starten dürfen und ob sogar russische Nationalteams – diese wurden bislang gänzlich verweigert – zugelassen werden, ist nicht vor dem Sommer zu erwarten.