An der Bob-WM in Lake Placid (USA) fährt Michael Vogt mit dem Zweierbob auf den 5. Schlussrang.

Francesco Friedrich feiert vor zwei weiteren deutschen Schlitten seinen 17. WM-Titel.

Im Monobob der Frauen stehen die Läufe 3 und 4 am Sonntagabend auf dem Programm.

Wie üblich an Weltmeisterschaften fiel die Entscheidung im Zweierbob statt wie im Weltcup nicht in zwei, sondern in vier Läufen. An der Spitze änderte sich am zweiten Wettkampftag in Lake Placid jedoch nichts mehr. Die ersten fünf Schlitten klassierten sich nach dem 4. Lauf in der gleichen Reihenfolge wie nach Rennhälfte am Samstag.

So belegte Michael Vogt den fünften Schlussrang. Gemeinsam mit Anschieber Andreas Haas gelangen dem Schweizer Piloten zwei solide Läufe, die jedoch nicht mehr für die grosse Aufholjagd reichten. Am Ende betrug der Rückstand auf den Bronze-Platz 1,62 Sekunden. Knapper war es gegen hinten: Platz 5 verteidigte das Duo mit einem Vorsprung von 0,20 Sekunden auf die Briten Hall/Lawrence.

Auch Cédric Follador und Quentin Juillard retteten ihren 10. Platz vom Vortag. Timo Rohner und Gregory Jones, die den dritten Lauf mit kaputter Lenkung fahren mussten, verloren am Sonntag noch 4 Ränge und wurden 17.

Deutschland dominiert

Deutschland untermauerte derweil einmal mehr seine Vormachtstellung im Bob-Sport. Allen voran Francesco Friedrich: Der 34-Jährige jubelte gemeinsam mit Alexander Schüller über seinen 17. (!) Weltmeistertitel. Allerdings betrug der Vorsprung auf die Teamkollegen Lochner/Fleischhauer nach vier Läufen nur gerade 3 Hundertstel. Mit Ammour/Hertel kam auch der dritte Schlitten auf dem Podest aus Deutschland. Schon im Vorjahr hatte die führende Bob-Nation im Zweierbob sämtliche Medaillen eingeheimst.

Bob-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Sonntag, 9. März: Monobob Frauen: 3. Lauf ab 20:30 Uhr (SRF zwei); 4. Lauf ab 22:30 Uhr (SRF zwei)

