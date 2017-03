Eine WM, die in allen Dimensionen gewachsen ist

Zum 2. Mal nach 2015 tragen die Snowboarder und Freestyler eine Doppel-Weltmeisterschaft aus. In der Sierra Nevada greifen ab Mittwoch 800 Athleten nach 26 Medaillensätzen.

Die Snowboard-WM unter der Dachorganisation der FIS hatte ihr Geburtsjahr anno 1996. Seither hat sich die Anzahl der Wettbewerbe mehr als verdoppelt. Neu ist bei der 12. Austragung ein Teamwettbewerb im Snowboardcross dazugekommen.

FIS-WM im Snowboard – die Entwicklung Auflage

Jahr

Ort Wettbewerbe

1. 1996 Lienz (Ö)

6

Parallelslaom

Riesenslalom

Halfpipe 2. 1997 Innichen (It)

10

Neu: Snowboardcross

Slalom 5. 2003 Kreischberg (Ö)

9

Snowboardcross

Halfpipe

Parallelslaom

Parallel-Riesenslalom

Big Air Männer 10. 2013 Stoneham (Ka)

11

Neu: Slopestyle 11. 2015 Kreischberg (Ö)

12

Neu: Big Air Frauen 12. 2017 Sierra Nevada (Sp)

14

Neu: Snowboardcross Team

Auch das Programm der Freestyler hat sich in den letzten 21 Jahren stark gewandelt.

WM im Freeystle – die Entwicklung Auflage

Jahr

Ort Wettbewerbe 1. 1986 Tignes (Fr)

8

Aerials

Moguls (Buckelpiste)

Ballett

Kombination

11. 2005 Ruka (Fi)

10

Aerials

Moguls

Dual Moguls

Halfpipe

Skicross

14. 2011 Deer Valley (USA)

12

Neu: Slopestyle

17. 2017 Sierra Nevada (Sp)

12

Aus logistischen und kommerziellen Gründen finden nach der Premiere 2015 in Kreischberg die Titelkämpfe erneut parallel statt. So stemmt die Sierra Nevada in den kommenden 12 Tagen einen Mammutanlass mit 777 Teilnehmenden aus 50 Nationen

Wir haben weitere Zahlen zusammengetragen, die die Dimension des Anlasses unterstreichen.