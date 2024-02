Legende: Hat das Lachen nicht verlernt Simon Ammann. Keystone/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Skispringen: Ammann mit Jubiläum

Im zweiten Einzel der Skispringer in Lake Placid vom Sonntagnachmittag Schweizer Zeit beendete Gregor Deschwanden den Wettkampf im 14. Rang. Am Samstag hatte er sich als 9. noch in den Top 10 klassiert. Als Sieger liess sich der Weltcupführende Stefan Kraft feiern. Der Österreicher hatte bereits am Samstag nach dem ersten Umgang geführt, war aber wegen einer Böe noch aus den Top 20 gefallen. Ein Jubiläum feierte Simon Ammann: Der Toggenburger bestritt sein 500. Weltcup-Springen, verpasste als 40. aber die Qualifikation für den Final-Durchgang.

Skispringen Team: Schweizer Duo auf Rang 8

Gregor Deschwanden und Killian Peier belegten im Super-Team-Wettkampf in Lake Placid im US-Bundesstaat New York, einem vor einem Jahr im Weltcup eingeführten Event für Zweier-Equipen, in der Nacht auf Sonntag Platz 8. Das österreichische Duo Stefan Kraft/Michael Hayböck siegte nach je drei Sprüngen mit der Winzigkeit von zwei Zehntelpunkten Vorsprung vor den Deutschen Andreas Wellinger und Philipp Raimund.