Alpin-Snowboarder gewinnen weitere Medaille an Junioren-WM

Legende: Holte an der Seite von Nuri Mosca Team-Bronze Xenia von Siebenthal (links). Imago Images/Dominika Zarzycka

Snowboard: Junioren-Bronze bei Mixed-Teamwettkampf

Die Schweizer Alpin-Snowboarder haben sich zum Abschluss der Junioren-WM im polnischen Zakopane eine weitere Medaille gesichert. Im Mixed-Teamwettkampf ging Bronze an Xenia von Siebenthal und Nuri Mosca. Für von Siebenthal war es bereits die zweite Medaille innert 24 Stunden. Einen Tag nach Gold im Parallel-Slalom sicherte sich die 17-jährige Davoserin zusammen mit dem gleichaltrigen Engadiner Mosca Platz 3. Das Duo setzte sich im kleinen Final gegen Kanada 1 durch, nachdem es zuvor in den Halbfinals an den späteren Junioren-Weltmeistern Tervel Zamfirov/Malena Zamfirova aus Bulgarien gescheitert war.