Legende: Auf Formsuche Simon Ammann. Keystone

Skispringen: Ammann verzichtet erneut auf Weltcup

Der ausser Form geratene Simon Ammann verzichtet nach Titisee-Neustadt auch auf die Springen am kommenden Wochenende in Zakopane. Der vierfache Olympiasieger stösst dafür am Samstag und Sonntag beim Continental Cup in Innsbruck vom Balken ab. In der zweithöchsten Wettkampfserie will der Toggenburger wieder den Anschluss finden. Diesen Winter hat er noch keinen einzigen Weltcuppunkt geholt. In Zakopane steht am Samstag zunächst ein Teamwettkampf im Programm. Gregor Deschwanden, Dominik Peter, Andreas Schuler und Sandro Hauswirth vertreten die Schweizer Farben in Polen.