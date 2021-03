Legende: Sorgt sie bald auch in der Elite für Furore? Amy Baserga, seit kurzem zweifache Biathlon-Junioren-Weltmeisterin. Keystone

Biathlon: Baserga bald bei der Elite?

Die zweifache Schweizer Junioren-Weltmeisterin Amy Baserga dürfte am nächsten Wochenende zu ihrem Debüt im Biathlon-Weltcup kommen. Die 20-jährige Schwyzerin gehört zum Schweizer Aufgebot für die letzten Wettkämpfe der Saison vom Freitag bis Sonntag im schwedischen Östersund. Baserga wurde Anfang März an der Junioren-WM in Obertilliach (AUT) Weltmeisterin im Sprint sowie in der Verfolgung über 10 km.