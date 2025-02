Legende: Schied im Viertelfinal aus Sina Siegenthaler (Archiv). Keystone/Mayk Wendt

Snowboard: Kein Podestplatz in Beidahu

Das Schweizer Snowboardcross-Team ist im ersten Weltcuprennen nach dem tragischen Tod von Teamkollegin Sophie Hediger am 23. Dezember ohne Exploit geblieben. Im chinesischen Beidahu kam die Equipe nach guten Leistungen in der Qualifikation nicht auf Touren. Aline Albrecht, Anouk Dörig, Noémie Wiedmer und Sina Siegenthaler schieden allesamt in den Viertelfinals aus. Für Kalle Koblet, den einzigen Schweizer am Start, bedeuteten bereits die Achtelfinals Endstation. Es siegten Eliot Grondin (CAN) und die Britin Charlotte Bankes. Am Sonntag findet in China ein zweites Rennen statt.