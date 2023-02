Legende: In der erweiterten Weltspitze Berenice Wicki. Imago/USA Today Network (Archiv)

Snowboard: Wicki 6. in der Halfpipe

Berenice Wicki hat bei den Freestyle-Wettkämpfen in Mammoth Mountain (USA) für das Schweizer Bestergebnis gesorgt. Die Aargauerin belegte in der Halfpipe dank einem Run, der mit 62,75 Punkten bewertet wurde, Platz 6. Die 20-Jährige hatte sich im 22 Starterinnen umfassenden Feld mit einem 71,25-Punkte-Run für den Achter-Final qualifiziert. Der Sieg ging an die Japanerin Mitsuki Ono (90,75).

Langlauf: Bronze für U23-Mixed-Staffel

Nadja Kälin, Nicola Wigger, Anja Weber und Antonin Savary sind an der U23-WM im kanadischen Whistler zur Bronzemedaille in der 4x5-km-Mixed-Staffel gelaufen. Das Schweizer Quartett musste sich nur knapp den siegreichen Franzosen und den Schweden auf dem Silberplatz geschlagen geben, hielt aber die norwegische Auswahl (4.) auf Distanz.