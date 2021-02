Boardercross: Schweizer Exploit bleibt aus

An der Freestyle-WM im schwedischen Idre Fjäll haben die Schweizer Snowboard-Crosser die Überraschung verpasst. Lara Casanova scheiterte im Halbfinal, wurde nach furiosem Lauf im kleinen Final jedoch starke Fünfte. Gold ging an die Britin Charlotte Bankes. Bei den Männern bedeutete für Kalle Koblet der Viertelfinal Endstation, Nick Watter blieb schon in den Achtelfinals hängen. Gold holte sich der Spanier Lucas Eguibar. Am Freitag nehmen die Boarder von Swiss-Ski bereits den nächsten Anlauf: Der Team-Bewerb steht auf dem Programm (12:25 Uhr live auf SRF info). Am Samstag gehören die Schweizer Skicrosser dann zu den Topfavoriten.

Live-Hinweis Die WM-Entscheidungen der Ski- und Snowboardcrosser in Idre können Sie live im TV und in der SRF Sport App mitverfolgen. Der Plan sieht folgendermassen aus: Freitag: Teamevent Snowboardcross, ab 12:25 Uhr auf SRF info

Samstag: Finals Skicross, ab 12:25 Uhr auf SRF info

Skeleton: Auderset auf Top-15-Kurs

Nach halbem Pensum liegt Ronald Auderset auf Kurs, die Skeleton-WM innerhalb der Top 15 zu beenden. Nach 2 von 4 Läufen liegt der Freiburger mit 2,03 Sekunden Rückstand auf den führenden Russen Alexander Tretjakow auf dem 15. Platz. Über 4 Sekunden verlor der Bündner Basil Sieber (26.). Die Entscheidung bei den Frauen findet ohne Schweizer Beteiligung statt. Marina Gilardoni musste aufgrund einer Hirnerschütterung Forfait für die WM geben.