Legende: Positive Bilanz in Sapporo Gregor Deschwanden. Keystone/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Skispringen: Deschwanden konstant, Peier mit Premiere

Gregor Deschwanden ist im 3. Weltcup-Springen in Sapporo (JPN) zum 3. Mal in den Top 20 gelandet. Nach den Rängen 10 und 15 reichte es dem Luzerner nun mit Sprüngen auf 129,5 und 185,5 m auf den 20. Rang. Killian Peier holte derweil als 30. seinen 1. Weltcup-Punkt in dieser Saison. Der Waadtländer, der am Freitag in der Qualifikation und am Samstag in der 1. Runde ausgeschieden war, steigerte sich im Laufe des Wochenendes. Am Sonntag lag der 27-Jährige nach dem 1. Sprung (132,5 m) sogar auf dem 21. Rang, verpasste im Final (98,5 m) aber völlig den Anschluss. Den Sieg sicherte sich Lokalmatador Ryoyu Kobayashi vor Halvor Egner Granerud (NOR) und Markus Eisenbichler (GER).

Universiade: Bätschi holt Bronze

Am zweitletzten Tag der Universiade sicherte sich die Alpin-Snowboarderin Flurina Bätschi die Bronzemedaille im Parallel-Riesenslalom. Die 19-jährige Studentin der Fernfachhochschule Schweiz gewann bis zum Halbfinal jedes ihrer Rennen überlegen, musste sich dort jedoch der späteren zweitplatzierten Carmen Kainz (AUT) geschlagen geben und setzte sich schliesslich im Bronze-Lauf durch. Für die Schweiz ist es in Lake Placid (USA) bereits die 10. Medaille.