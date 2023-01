Legende: Zeigte den weitesten Flug des Tages Gregor Deschwanden. Keystone/AP/Michal Dyjuk

Skispringen: Deschwanden mit bestem Saisonresultat

Gregor Deschwanden hat beim Weltcup in Sapporo sein bestes Resultat in diesem Winter realisiert. Der Luzerner überzeugte in Japan mit Rang 10, nachdem er sich in dieser Saison zuvor oft schwer getan hatte und nie besser als 20. war. Nach dem 1. Durchgang hatte Deschwanden noch Rang 16 belegt, danach gelang ihm mit 132,5 m der weiteste Satz des Tages. Dominik Peter verpasste als 43. die Punkteränge, Killian Peier blieb bereits in der Qualifikation hängen. Der Japaner Ryoyu Kobayashi feierte einen Heimsieg.

Ski alpin: Schweizer Mixed-Team erst im Final geschlagen

Nur einen Tag nach der Silbermedaille von Eric Wyler hat das Schweizer Skiteam an der Univerisade in Lake Placid bereits den nächsten Erfolg zu feiern: Domenica Mosca, Aaron Mayer, Svenja Pfiffner und Morris Blom gewinnen Silber im Mixed Team Event. Die vier Studierenden besiegten auf dem Weg in den Final unter anderem das favorisierte Team aus Frankreich und die starken Deutschen. In der Entscheidung mussten sie sich den Schweden geschlagen geben. Es ist bereits die 6. Medaille, die das Schweizer Team bei den World University Games in den USA gewonnen hat.