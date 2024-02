Legende: Konnte sich etwas steigern Gregor Deschwaden. Keystone/EPA/Kimimasa Mayama

Skispringen: Deschwanden auf Platz 29

Die Schweizer Skispringer haben beim Weltcup in Sapporo auch beim 2. Auftritt nicht brilliert. Gregor Deschwanden erreichte am Sonntag den bescheidenen 29. Rang, genau wie Killian Peier am Vortag. Am Samstag war Deschwanden noch in der Quali hängengeblieben, diesmal holte er mit Sprüngen auf 115,5 und 108 Meter immerhin zwei Punkte. Peier verpasste den Finaldurchgang als 31 knapp, Remo Imhof (42.) und Simon Ammann (45.) kamen ebenfalls nicht auf Touren. Der Sieg ging an den Slowenen Domen Prevc.